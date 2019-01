Zoektocht naar ‘Miss Hamamelis’ kan beginnen Toon Verheijen

22 januari 2019

12u56 0 Kalmthout Wie in zijn eigen tuin een bloeiende toverhazelaar of Hamamelis heeft bloeien, kan op zondag 27 januari 2019 meedingen naar de titel ‘Miss Hamamelis 2019’. Je kiest het mooist bloeiend takje en brengt het naar de jury in Arboretum Kalmthout.

Alle takjes van de toverhazelaars die worden binnen gebracht, worden allemaal samen gepresenteerd. Een publieks- en professionele jury zal de tentoongestelde takken beoordelen. Er zijn verschillende categorieën: beste gele, beste rode, beste oranje en best geurende. En ook de allermooist bloeiende zal van alle inzendingen gekozen worden. Voor elke inzender van een winnend takje is er een passende prijs. Takjes inleveren kan op vrijdag 25 en zaterdag 26 januari tussen 10 en 17 uur of op zondag tot 10.30 uur. De winnaars worden zondag 27 januari om 15 uur bekend gemaakt.

In de arboretumtuin groeien meer dan 120 toverhazelaars waarvan enkele behoren tot de grootste en de oudste die in Europa gekend zijn. Het zachte najaar van 2018 heeft ervoor gezorgd dat zeer veel toverhazelaars in bloei staan. Het hoogtepunt van de bloei is echter nog niet bereikt. Een uitgestippelde route brengt je langs enkele topstukken. Tijdens de Hamamelisfeesten kun je elke zondag ieder uur aansluiten voor een geleide wandeling met gids doorheen de arboretumtuin.

Je hoeft niet te reserveren, de wandeling is inbegrepen in je toegangsticket. Afspraak aan de vuurschaal. De feesten duren tot 28 februari.