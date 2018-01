Zoekactie naar inbrekers levert niets op 02u32 0

Verschillende ploegen van de politiezone Grens hebben zaterdagavond een grote zoekactie gehouden in de omgeving van Gooreind en Kalmthout nadat er op korte tijd verschillende meldingen waren binnengekomen van inbraken in onder meer de Grotstraat, Oude Baan en het Geleeg. De politie kwam meteen met een aantal ploegen ter plaatse om een speractie te houden. Ook de helikopter werd ingezet. Getuigen hadden ook een goede beschrijving kunnen geven. Het ging om twee mannen volledig in het donker gekleed, met een zwart leren jas, een witte trui met een kraag en ze waren slank gebouwd. "De actie in Gooreind had spijtig genoeg geen resultaat", zegt Patrick Desmedt van de politiezone Grens. In Kalmthout waren er zaterdagnacht dan weer enkele inbraken gepleegd. Daar kon de politie wel vier (minderjarige) verdachten oppakken. "We blijven de oproep doen. Iedereen die iets verdachts ziet, zou onmiddellijk de politie moeten verwittigen. Ofwel via het algemeen telefoonnummer 03 620 29 29, ofwel via het noodnummer 101. Elke melding is zinvol. Blijkt de informatie niets concreets op te leveren, dan heeft niemand er last van. Is de informatie wel nuttig, dan kunnen misschien een hele reeks feiten opgelost worden dankzij die gouden tip." (VTT)