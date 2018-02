Ziekenwagen in andere kleuren 23 februari 2018

De ziekenwagen van Kalmthout ziet er sinds kort een beetje anders uit. Tot voor kort hadden alle ziekenwagens dezelfde fluogele kleuren, maar ook de diensten voor secundair en dringend vervoer hadden die kleuren, wat soms voor verwarring zorgde. Een nieuw kleurensysteem maakt nu een onderscheid tussen ziekenwagens die oproepen van het Hulpcentrum 112 beantwoorden en de anderen. De ziekenwagen van de gemeente Kalmthout is nu - net als de MUG-voertuigen met arts - duidelijk te onderscheiden van andere ambulances. Vanaf nu zie je in Kalmthout de gele ziekenwagen met een reflecterend groen geblokt patroon. Daarnaast investeerde de gemeente ook in volledig nieuwe kledij voor de medewerkers van de ziekenwagendienst. Voor de Kalmthoutse ziekenwagendienst was 2017 een bezig werkjaar, met een recordaantal van 827 interventies. Elf vrijwillige verpleegkundigen en ambulanciers staan samen met één beroepskracht paraat om de klok rond hulp te bieden. (VTT)