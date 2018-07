Zeldzame Chinese boom bloeit in Arboretum STELLING VAN 8 METER ZET JE OOG IN OOG MET BLOEMENPRACHT TOON VERHEIJEN

25 juli 2018

02u46 0 Kalmthout Het Arboretum in Kalmthout heeft met de zeldzame Chinese boom 'Emmenopterys henryi' weer een unicum. De boom, die normaal maar uiterst zelden in bloei staat, bloeit nu al voor de tweede keer in drie jaar tijd. Vanop een stelling van acht meter kan je de bloemen vanop de eerste rij bewonderen.

Dat de Chinese boom in bloei staat is uitzonderlijk, want sinds de jaren 60 is het nog maar de zesde keer. Of àl de zesde keer, want in Europa is de boom in het Arboretum van Kalmthout daarmee absolute recordhouder. Speciaal om de bijzondere bloei van de Emmenopterys van dichtbij te kunnen bewonderen, laat het Arboretum een tijdelijke stelling met vier uitkijkplatformen bouwen. Het hoogste niveau bevindt zich op 8,5 meter boven de grond. Je staat er letterlijk met je hoofd tussen de bloemen en je hebt er een mooi panoramisch uitzicht over de andere bomen in de tuin. "Het unieke ten opzichte van twee jaar geleden is dat nu de volledige boom in bloei staat", zegt directeur Bram Rammeloo. "Twee jaar geleden was het alleen bovenaan."





Mythisch

De Chinese boom Emmenopterys is zeldzaam en een bedreigde soort. Zijn ontdekker, Ernest Wilson, omschreef hem in 1907 als de mooist bloeiende boom van de Chinese bossen. De beschrijving van de fijne geur - in de natuur tot 15 kilometer ver te ruiken - en de lange bloeiperiode zorgden voor de mythische status van de Emmenopterys. "Het is moeilijk om een verklaring te vinden waarom de boom het hier plots zo goed begint te doen", zegt Rammeloo. "Zeker zo weelderig als dit jaar, want zo uitbundig is het nog nooit geweest. De warmte en de zon zullen er uiteraard veel mee te maken hebben. Bovendien hebben we tijdens de winter ook veel regen gehad. Het is in elk geval niet zo dat we een of ander stiekem wondermiddeltje toedienen (lacht)."





In Europa zal het dit jaar wel niet het enige exemplaar zijn. "We hebben ondertussen vernomen dat er in Engeland ook nog twee bomen bijna in bloei staan."





Nieuwe naam

Emmenopterys henryi. Het bekt niet meteen geweldig. "Voor onze medewerkers is het bijna hetzelfde als kat, hond of boom, maar voor de bezoekers niet inderdaad", lacht Rammeloo. "Daarom doen we en oproep naar onze bezoekers om mee een Nederlandstalige naam te verzinnen. Die bestaat eigenlijk nog niet." De bloei van de boom duurt dus zeker enkele weken. Als het weer warm en zonnig blijft, kan de bloei zelfs tot in de eerste helft van september aanhouden. Maar ook wanneer de bloemen verwelken en afvallen, blijft de Emmenopterys nog lang aantrekkelijk. De witte kelkslippen die tussen de trompetvormige bloempjes uitsteken, veranderen dan van kleur. Ze worden eerst roze en later bruin.