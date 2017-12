Woning verwoest na explosie OUD-GEMEENTERAADSLID EN VROUW OPGEVANGEN DOOR BUREN NINA BERNAERTS

02u35 13 Foto Marc De Roeck Het huis is na de explosie als een pudding helemaal in elkaar gezakt. Kalmthout Een huis in de Achterstraat in Kalmthout is gisteravond volledig verwoest na een explosie. De twee bewoners, oud-gemeenteraadslid Jos Van den Bergh en zijn vrouw, konden zich tijdig in veiligheid brengen. Het koppel wordt opgevangen door buren.

Oud-gemeenteraadslid Jos Van den Bergh (68) kwam samen met zijn vrouw thuis rond 19 uur. Ze merkten dat er geen elektriciteit was en dat hun garagepoort niet open kon. Er waren al heel de dag problemen in de buurt, op de middag kwamen er bij de politie verschillende meldingen binnen dat er geen elektriciteit was. Toen Van den Bergh de deur van de woning opendeed, was er een grote explosie. Binnen de kortste keren stond heel het huis in lichterlaaie. "Wij zijn onmiddellijk ter plaatse gekomen maar als er gas in het huis hangt dan gaat zoiets natuurlijk erg snel. We konden niets meer redden. De bewoners raakten gelukkig niet gewond. Wat de precieze oorzaak is, zullen we nog niet kunnen zeggen, wel wijst alles er op dat het gaat om een accidentele brand," vertelt officier Ronny Van Riel van brandweerzone Kalmthout. De brandweer kreeg het vuur onder controle en liet het verder uitbranden terwijl ook ploegen van Eandis ter plaatsen kwamen om de elektriciteits- en gasaansluiting af te sluiten. "Omdat er gas mee gemoeid is, laten we het liever zo uitbranden tot de leidingen afgesloten zijn."





Slaapplaats aanbieden

De politie kon gisteravond het koppel al een eerste keer verhoren. Heel wat mensen uit de buurt boden het koppel ook een slaapplaats aan. De gemeente Kalmthout heeft ook zelf een aantal noodopvanghuizen ter beschikking maar die waren voorlopig nog niet nodig.





Ook burgemeester Lukas Jacobs (CD&V) kwam ter plaatse. "Dit is Kalmthout dus er komt altijd heel snel hulp opvang op gang, ook hier. Deze mensen worden nu opgevangen door buren en zullen ook de komende dagen bij familie terechtkunnen maar als het nodig is dan hebben wij eveneens een aantal plekken ter beschikking", vertelt Jacobs. Hij benadrukt wel wat voor een menselijk drama hier heeft plaatsgevonden. "Deze mensen zijn werkelijk alles kwijt. Ze zijn helemaal in shock. Begrijpelijk ook. Het is echt verschrikkelijk", zei de burgemeester onder de indruk.





De woning naast de melkveehouderij haalde in 2010 nog deze krant, het koppel had de oude hoeve uit de jaren '70 helemaal gerenoveerd.