Wit-Russiche beeldhouwer 'trotseert' Nieuwmoerse koude 28 februari 2018

03u00 0 Kalmthout De Wit-Russische beeldhouwer Viktar Kopach is sinds enkele dagen te gast bij zijn collega beeldhouwer Jorg Van Daele in Nieuwmoer. Viktar is wel wat vriestemperaturen gewoon in Minsk, maar hij dacht toch met wat aangenamere temperaturen aan de slag te kunnen gaan.

"Normaal gezien werkt hij niet met vrieskou, maar hier valt het volgens Viktar de ijsbeer valt het nog reuzegoed mee", lacht Jorg Van Daele.





"De gevoelstemperatuur ligt ginds natuurlijk ook een pak lager. We moeten hier wel buiten in de kou werken, want voor een tentoonstelling in mijn galerij vanaf eind april maakt hij twee grote beeldhouwwerken van elk zo'n 400 kilogram. Door de grootte en het vele stof is het niet mogelijk om deze beelden binnen te maken . Ze worden gemaakt uit blauwe hardsteen".





Viktar

"De man is ook speciaal met een busje naar hier gekomen om ook nog wat kleinere werken mee te nemen. Met de bus inderdaad, want met het vliegtuig zou dat niet te betalen zijn. Ik ben overigens enorm trots dat Viktar bij ons te gast is, want zijn curriculum is indrukwekkend." De werken van Viktar blijven na de tentoonstelling staan, maar het is wel de bedoeling dat ze verkocht worden. (VTT)