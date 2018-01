Wilde seks op parking Carrefour is geen verkrachting 02u59 0 Kalmthout Een wilde vrijpartij op de parkeerplaats van supermarkt Carrefour in Brasschaat is volgens de rechtbank geen urenlange verkrachting. Een jongeman uit Kalmthout die door zijn gelegenheidsliefje werd aangeklaagd, is gisteren vrijgesproken.

De openbare aanklager had dertig maanden celstraf gevorderd tegen B. uit Kalmthout. De aanklacht was vooral gebaseerd op de getuigenis van het meisje. Zij kampte met psychische problemen na het voorval op de Carrefourparking.





Volgens de aanklager had het meisje, dat B. had leren kennen in dancing Dixies in Brasschaat, eerst wel ingestemd met de vrijpartij. Maar daar kreeg zij al gauw spijt van. De jongeman ging als een beest tekeer en weigerde te stoppen toen zij daarom smeekte. Naar eigen zeggen heeft de beklaagde het meisje tot drie keer toe verkracht. De aanklager vond het schandalig dat B. zijn fout niet wilde inzien.





"Doe uw job maar"

De advocaat van verdachte B. stond stil bij het labiele profiel van de jongedame. Zij daagde volgens de raadsman jongens uit. "Doe uw job nu maar, gast", zei ze toen de twee op de parking van Carrefour aankwamen. Achteraf kreeg zij ruzie met een vriendin die haar vroeg waar zij mee bezig was. Pas dan kwam het meisje met het verhaal van de verkrachting op de proppen.





De correctionele rechtbank in Antwerpen hechtte weinig geloof aan de uitleg van het meisje. Uit het doktersverslag bleek evenmin dat er sprake was van verkrachting. Daarom is B. over de hele lijn vrijgesproken. (PLA)