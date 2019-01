Wijken krijgen vanaf 2020 een eigen ‘zakcentje’ Toon Verheijen

29 januari 2019

13u42 0 Kalmthout De gemeente Kalmthout krijgt vanaf 2020 een burgerbegroting. Dat betekent dat elke wijk, en dan zijn er vijf, zal kunnen beschikken over een budget om projecten te (laten) realiseren. De gemeente wil daarmee de burger meer betrekken bij het beleid. Het voorstel werd maandag door oppositiepartij Open Vld op de raad gebracht en alle partijen gingen ermee akkoord.

Nieuwkomer Open Vld legde in de verkiezingscampagne al sterk de nadruk op de burgerparticipatie en legde tijdens de eerste echte gemeenteraad van deze legislatuur al meteen een voorstel op tafel. Ze ijveren voor een burgerbegroting. “De inwoners moeten mee rechtstreeks kunnen betrokken worden in de besteding van middelen in hun buurt”, zegt Wouter Vanden Bergh. “Ik ben verheugd dat alle partijen enthousiast zijn om hieraan mee te werken. Er was wel onenigheid over de voorwaarden waaraan zo’n burgerbudget dan moet voldoen, maar we zijn blij dat het vanaf 2020 kan starten. De debatten gingen vooral over de vraag of het burgerbudget opgedeeld moet worden per wijk of het ook mogelijk moet zijn voor een project voor heel de gemeente.”

Burgemeester Lukas Jacobs, die ook de bevoegdheid participatie heeft, had wel oren naar het voorstel. Zijn partij en ook de andere oppositiepartijen gaan er in mee. “Meer participatie stond ook bij ons in het programma en een burgerbegroting is zeker een goed instrument. Je betrekt mensen echt. Ze moeten ook overleggen. Ze kunnen dingen vragen en (laten) realiseren waar we als gemeente niet echt bij stil staan. Het is de bedoeling dat we de komende maanden een kader scheppen en vanaf 2020 van start gaan. Wij opteren wel om het per wijk te doen en niet voor heel de gemeente ineens. Een precies budget per wijk hebben we niet, maar het za toch richting 20.000 of 30.000 euro gaan. We zoeken ook een partner om ons te begeleiden in het traject.”