Werf van de eeuw in Achterbroek start midden februari Kruispunt wordt in de zomer drie maanden afgesloten Toon Verheijen

09 januari 2019

16u45 0 Kalmthout Achterbroek zal in 2019 en 2020 niet minder dan drie grote werven krijgen. Het gaat om de aanleg van een nieuwe gasleiding, de heraanleg van het kruispunt in Achterbroek én de heraanleg van de Roosendaalsebaan. De werken starten in februari en zullen duren tot eind 2020.

De gemeente heeft hemel en aarde moeten bewegen om de drie werven op elkaar te doen aansluiten. Volgende week staat een informatieavond gepland.

Nieuwe aardgasleiding

De eerste werf start al op 11 februari. Door de omschakeling van arm naar rijk gas, moet er onder een stuk van de Roosendaalsebaan en de Kalmthoutsesteenweg een nieuwe aardgasleiding gelegd worden. “Het gaat om een verbinding tussen twee verdeelcentra van het gas”, vertellen schepen Jan Oerlemans en burgemeester Lukas Jacobs. “Alles samen gaat het over een traject van twee kilometer. Per dag zal er zo’n veertig meter buis aangelegd kunnen worden. Heel de baan zal daarvoor open gelegd moeten worden.”

Kruispunt

De tweede werf die start is die van de heraanleg van het kruispunt van de Roosendaalsebaan, de Kalmthoutsesteenweg, de Brasschaatsteenweg en de Achterbroeksteenweg. Dat kruispunt gaat tijdens de zomer drie maanden volledig dicht. Vanuit Essen en vanuit Brasschaat komen er dan afslagstroken op het kruispunt om de doorstroming te verbeteren. Een van de hoekpanden, waar vroeger de kebabzaak zat die is uitgebrand, is al een hele tijd afgebroken. Nu wordt ook het gebouw aan de overkant afgebroken om ruimte genoeg te hebben.

“Er is ook vraag geweest naar een rondpunt, maar dat kan simpelweg niet omdat er dan nog meer panden zouden afgebroken moeten worden”, aldus Jan Oerlemans. “De bedoeling is dat na de heraanleg de verkeersdoorstroming vlotter gaat, maar dat ook fietsers zich veiliger kunnen voelen. We beseffen dat de werken een heel grote impact hebben omdat de vier hoofdwegen echt worden afgesloten. Er zullen op tijd en héél duidelijk omleidingen aangegeven worden.” Vóór die werken moeten alle nutsmaatschappijen (elektriciteit, water, telefonie…) hun leidingen eerst verplaatsen en moet er een tweede hoekpand aan het kruispunt gesloopt worden. Dat laatste zal in de loop van januari 2019 gebeuren.

Roosendaalsebaan

De derde en laatste werf is de heraanleg van de Roosendaalsebaan. Die wordt volledig heraangelegd vanaf het kruispunt tot aan de Handelaar. Er komt ook een veilig fietspad. Tijdens die werken saneren de nutsmaatschappijen hun leidingen langsheen de Roosendaalsebaan. De werken aan de Roosendaalsebaan zullen het langste duren. Het einde is voorzien tegen het najaar van 2020.

Acht fases

De drie werven die we hierboven beschreven, worden niet chronologisch uitgevoerd. “Dat zou de duur van de werken verlengen. De verschillende opdrachtgevers en aannemers combineren de werken zoveel mogelijk op dezelfde plaats én tijdstip. Zo proberen ze de hinder zoveel mogelijk te beperken”, aldus Jan Oerlemans. “De werken worden in totaal in acht fases opgedeeld met telkens hun specifieke omleidingen en beperkingen. Er wordt nog een folder gemaakt en er is een website in de maak.”

Op 15 januari is er een informatieavond om 20 uur in de parochiezaal van Achterbroek.