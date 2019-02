Werf van de eeuw in Achterbroek gestart Toon Verheijen

13 februari 2019

18u20 0 Kalmthout De ‘werf van de eeuw’ in Achterbroek is nu echt van start gegaan. Eandis legt er een nieuwe gasleiding (middendrukgeleider) aan ter hoogte van het kruispunt. Daarvoor nemen ze eerst een stuk van de Roosendaalsebaan en aansluitend van de Kalmthoutsesteenweg in. Voorlopig blijft de hinder beperkt omdat enkel een deel van het voet- en fietspad inneemt. Dankzij slimme lichten blijft verkeer in alle richtingen mogelijk.

Ondertussen ook de flankerende maatregelen van kracht. Heiken, Bloemstraat, Zandstraat, Dr. Jef Goossenaertstraat, Karel Vanthillostraat, Stofzandstraat, Pastoor Celenstraat en Pater Antonissenstraat zijn zone 30 en verboden voor vervoer boven 3,5 ton. De Bloemstraat is enkelrichting van Heiken naar Brasschaatsteenweg. De Zandstraat is enkelrichting van Brasschaatsteenweg naar Heiken. Foxemaatstraat is verboden voor vervoer boven 3,5 ton (uitgezonderd plaatselijk verkeer en openbaar vervoer). Die maatregelen gelden tot en met fase 6 (eind augustus 2019).

Fase drie start in maart en dan is er wel ernstige hinder. Tijdens die fase kan iedereen nog van Essen naar Brasschaat en omgekeerd rijden maar niet van Kalmthout naar Wuustwezel en andersom.

De stand van zaken van de werkzaamheden is elke dag te volgen via www.hetpluspunt.be.