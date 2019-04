Wekelijkse bio- en streekmarkt schot in de roos Toon Verheijen

09 april 2019

19u43 2 Kalmthout De pas opgestarte bio- en streekmarkt in Kalmthout is een schot in de roos. Voor de volgende editie hebben zich al meer dan dertig standhouders aangemeld.

Terwijl op heel wat plaatsen de markten onder druk staan zoals in Malle waar ze zelfs wordt afgeschaft, kreeg de traditionele markt in Kalmthout er een zusje bij in maart. Elke eerste zondag van de maand tussen 8 en 12 uur vindt er dan een bio- en streekproductenmarkt plaats. De eerste twee edities lijken alvast een schot in de roos waardoor er zeker nog een vervolg komt. “Het evenement op Facebook werd al gretig gedeeld, maar honderden mensen kwamen ook effectief afgezakt naar het Kerkeneind”, vertelt organisator Stanny Haest enthousiast. “Het succes van de eerste editie werd zelfs nog overtroffen want verschillende kramen waren uitverkocht. Voor de volgende bio- en streekmarkt hebben al 33 standhouders ingeschreven. Wie op zondag 5 mei langskomt, kan dus rekenen op een gevarieerd en ruim aanbod.”

Wil jij ook een plaatsje op de plaatselijke bio- en streekmarkt veroveren? Dat kan perfect, ook als particulier. De enige voorwaarde is dat je ambachtelijke of biologische producten verkoopt.