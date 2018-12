Weesfietsen worden opgehaald aan stations Toon Verheijen

26 december 2018

13u33 1 Kalmthout Inspecteurs van de politiezone Grens gaan de komende dagen en weken op pad om weesfietsen aan de stations van Kalmthout, Heide en Kijkuit te labelen.

Weesfietsen zijn fietsen waarvan de politie vermoedt dat ze niet meer zullen opgehaald worden door de eigenaar omdat ze al een tijdje ongebruikt in de fietsenstallingen staan. Elk label zal een datum krijgen en als na twee weken de fiets nog niet is opgehaald, dan zullen de fietsen verwijderd worden door arbeiders van de gemeente. De politie voert een beschrijving van die fietsen in op www.gevondenfietsen.be.

De verwijderde fietsen worden door de gemeente opgeslagen. Na drie maanden worden ze eigendom van de gemeente en worden dan openbaar verkocht.