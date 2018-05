Wandeling rond Joodse geschiedenis 24 mei 2018

Toerisme Kalmthout organiseert op zondag 27 mei een cultuurhistorische wandeling in Heide over de Joodse geschiedenis. In de jaren '30 lieten de honderden Joodse bewoners en toeristen in het dorp Heide hun stempel achter in het straatbeeld: de oude synagoge, woningen en hotelletjes. De wandeling is ongeveer vijf kilometer lang en duurt drie uren. Vertrekplaats is het station van Heide. Deelnemen kost vijf euro. (VTT)