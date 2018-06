Vredessculpturen Jorg Van Daele reizen wereld rond 16 juni 2018

Beeldhouwer Jorg Van Daele vertrekt maandag voor een internationaal symposium naar Macedonië. Het is de start van een wereldreis. Overal zal hij een beeldhouwwerk maken dat past in zijn project 'Wings of Peace. "Vanuit Macedonië ga ik ineens naar Mongolië om dan daarna nog aan de slag te gaan in China, Azerbeidjan en Bolivië", geeft Jorg Van Daele een inkijk in zijn agenda. "Op elke plaats maak ik een beeld in plaatselijke steen. Later krijgt dat een plaats in de stad, dorp of een sculpturenpark of beeldentuin. Al mijn beelden draaien rond vrede." (VTT)