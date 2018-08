Vrachtwagenmeeting voor het goede doel 30 augustus 2018

Truckdouche Nieuwmoer organiseert op zaterdag 1 en zondag 2 september voor de vierde keer de 'Super Brut Diesel Meeting'. Dat is een truckfestival voor de liefhebbers van alles wat met grote vrachtwagens te maken heeft. Er komen zowat 300 trucks uit binnen en buitenland. Je kan er showtrucks bewonderen en de chauffeursmarkt bezoeken met alle nieuwe snufjes.





Bij Truckdouche kan je je truck laten wassen. De opbrengst van de Meeting gaat dit jaar naar de vzw 22Q13, die onderzoek financiert naar het Phelan McDermid Syndrome en ook de behandeling ervan ondersteunt. Phelan McDermid Syndrome of PMS is een zeldzame genetische aandoening die impact heeft op de algemene ontwikkeling, communicatie en mobiliteit van kinderen. (VTT)