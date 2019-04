Voormalige villa van ‘Den Dura’ herrijst op stationssite Projectontwikkelaar steekt zoveel mogelijk authentieke elementen in nieuwbouw Toon Verheijen

04 april 2019

18u25 0 Kalmthout Projectontwikkelaar Luc Brughmans realiseert in de stationsomgeving een kleinschalig woonproject, maar met een grote knipoog naar de geschiedenis. In het nieuwe gebouw worden zoveel mogelijk aspecten gestoken van de villa die er ooit op dezelfde plaats stond en dienst deed als kantoorgebouw van ‘den Dura’. Het betekent opnieuw extra leven in de brouwerij voor de stationsomgeving die volop in ontwikkeling is.

‘Den Dura’ is een begrip geweest in Kalmthout. Aannemer Adriaan Mertens kocht in 1911 grond in de omgeving van het station en richtte er later het bedrijf Kempische Betonwerken op wat later Dura werd. Het bedrijf was een van de belangrijkste werkgevers uit de regio, maar WOII werd Dura fataal. De gebouwen geraakten deels vernield en enkele jaren na de oorlog overleed de aannemer en geraakte het terrein in verval. In 1985 werd de gemeente eigenaar en kwam er een atletiekpiste met grasveld, was er een tijdlang een containerpark, gebruikte Gitok jarenlang een loods en kreeg KSK Kalmthout er zijn stek.

Nieuwe ontwikkelingen

De laatste jaren is heel de stationsomgeving weer volop in ontwikkeling. KSK en de atletiek verhuisden naar het sportpark Heikant. De laatste gebouwen van Dura werden in 2015 gesloopt en ondertussen kwam er een skateterrein. Daarnaast zijn er plannen voor de ontwikkeling van een nieuwe woonwijk met handelszaken en zou ook de nieuwbouw van de politiezone Grens daar komen. In het leegstaande stationsgebouw is sinds enige tijd een escaperoom gevestigd. Aan de overkant opent binnenkort een nieuwe brasserie. Maar daar blijft het niet bij. “We hebben enige tijd terug de grond kunnen kopen waar ik zelf ook ooit ben opgegroeid”, zegt projectontwikkelaar Luc Brughmans. “De bedoeling is dat we daar een kleinschalig project gaan realiseren met een grote knipoog naar het verleden.”

Appartementen

In het project komen vijf appartementen met een oppervlakte tussen de 100 en 150 vierkante meter. “Onze architect Jan Herman en de mensen van Bouwonderneming Ooms hebben getracht zoveel mogelijk aspecten van de oude villa terug te brengen in het nieuwe gebouw om zo de charme van de stationsbuurt te behouden”, zegt Luc Brughmans. “We hebben er al heel wat respons op gekregen. Ik ben overigens heel blij dat heel het gebied aan een heropleving bezig is. Kijk maar naar de villa aan het arboretum die prachtig gerenoveerd is. En dan opent er ook nog een nieuwe brasserie en brengt ook de escaperoom leven in de brouwerij.” De appartementen zouden klaar moeten zijn tegen begin 2020.