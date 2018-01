Voormalige kebabzaak en zaaltje moeten tegen de vlakte 02u37 0 Toon Verheijen Het achterliggende zaaltje wordt eind deze maand gesloopt.

De voormalige kebazaak Antep en het achterliggende zaaltje worden eind deze maand nog volledig gesloopt. Eind vorig jaar liet de gemeente Kalmthout het voorste deel van het hoekpand op het kruispunt in Achterbroek bij hoogdringendheid afbreken omdat er instortingsgevaar was ontstaan. Het gebouw moest sowieso verdwijnen, omdat het kruispunt gedeeltelijk heraangelegd wordt. Ook het pand aan de overkant wordt nog afgebroken.





Vanaf maandag 22 januari breekt de aannemer de rest van het gebouw, het achterliggende zaaltje, verder af. De aannemer plaatst op vrijdag 19 januari al een kraan. Al het puin wordt afgevoerd en het perceel wordt afgewerkt met grond. Op die manier is het klaar voor de heraanleg van het kruispunt door het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). (VTT)