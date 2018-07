Voor mij een warme zalf en groot verzet aub WIELERCLUB NEEMT STAMCAFÉ OVER (EN PAST DRANKENKAART LUDIEK AAN) TOON VERHEIJEN

03 juli 2018

02u34 0 Kalmthout Een groep wielertoeristen zonder stamcafé is als een café zonder bier. Toen het Brouwershuis op het punt stond te verdwijnen, besloot wielerclub BCT dan ook de uitbating op zich te nemen. Opvallend: de drankenkaart werd ludiek opgesteld met termen als 'de grote bidon' voor een pils of 'groot verzet' voor zware bieren.

Café Brouwershuis werd enkele jaren geleden in gebruik genomen door de familie Bosmans. Achteraan in de zaak brouwden Maarten en zijn vader Peter Bosmans vol passie aan hun reeks Bossie-bieren. Maar omdat brouwen tijd kost, besloten de twee om te stoppen met het café uit te baten. "En toen zijn we in actie geschoten", lacht Chris Smout, lid van wielerclub BTC en de voorzitter van de nieuw opgerichte vzw De Gewone Koereur die nu het café zal uitbaten.





"We wilden voorkomen dat er weer een oud café zou verdwijnen. En niet zomaar een oud café, maar ook nog eens onze stamkroeg. Al jaren zijn we met de wielertoeristen van onze club BCT vaste klant in de kroeg. We hebben even de koppen bij elkaar gestoken en besloten dan maar om zelf de activiteiten van het café verder te zetten. Ook eigenaar brouwerij Cassimon was dat idee helemaal genegen."





'Bevoorradingszone'

De wielertoeristen van BCT en huidig cafébaas Peter Bosmans hebben samen de vzw opgericht. Peter en Maarten Bosmans zullen ook in de lokalen achter het café actief blijven en er hun stilaan befaamde Bossiebieren blijven brouwen." Die bieren zullen uiteraard ook op de kaart staan van het café, dat voortaan De Gewone Koereur heet. De drankenkaart, of beter de bevoorradingszone, is overigens ludiek opgesteld met onderverdelingen als van de grote bidon (gewone pils), klein verzet, groot verzet, druivensap, trage suikers of warme zalf. Met die laatste worden warme dranken bedoeld en trage suikers zijn bijvoorbeeld cola en andere frisdranken. Groot verzet zijn dan weer bieren als Duvel. De bieren van Bossie staan onder 'demarrage'.





Napraten

Het café ademt nu ook meer dan ooit wielersfeer en wielergeschiedenis uit. "Wielertoeristen vinden het fijn om na hun wekelijkse fietstochten gezellig te kunnen napraten dicht bij huis", zegt medeverantwoordelijke van het café Danny De Meyer. "Dat is ook het doel van De Gewone Koereur. Een plaats waar wielertoeristen na hun fietstochten, maar uiteraard ook andere bezoekers, altijd welkom zijn. Ons nieuwe logo, de tekeningen van de koersfiets tegen de gevel, de foto's van oude coureurs en mooie uitspraken van legendarische Flandriens. Het creëert allemaal mee de sfeer van een echt wielercafé. Het café zal voorlopig enkel op woensdagavond en zondag geopend zijn." Meer info op de website www.degewonekoereur.be