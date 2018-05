Voetbalkampioenen gehuldigd 30 mei 2018

De gemeente heeft de eerste ploegen van voetbalclubs KSK en Achterbroek gehuldigd. KSK speelde kampioen in derde provinciale en Achterbroek in vierde provinciale. De spelers, trainers en bestuursleden werden ontvangen in de raadzaal van het gemeentehuis. KAVV Achterbroek stond vanaf speeldag vier aan de leiding en heeft die plaats niet meer afgestaan. Ze maakten 104 doelpunten in 32 werstrijden. Topschutter was Jeroen Van Landeghem met 37 doelpunten. Op de slotdag werd nummer twee Oostmalle met 8-0 geklopt.





KSK won 22 van de 30 wedstrijden. Een heel seizoen bovenaan leverde ook drie periodetitels op. De titel werd gepakt tegen SK Donk met een klinkende 7-0.





K.Kalmthout SK behaalde 69 punten, tien meer dan eerste achtervolger Kaart. De boys van Frank Peeters scoorden 85 goals, waarvan topschutter Dimi Schuermans er 17 maakte. KSK gebruikte dit seizoen 21 spelers, waarvan er acht hun jeugdopleiding genoten bij Kalmthout.





(VTT)





