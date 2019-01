Voet- en fietspad verzakken door gesprongen waterleiding Toon Verheijen

15 januari 2019

22u21 0

Een gesprongen waterleiding heeft dinsdag voor heel wat hinder gezorgd langs de Kapellensteenweg tussen de Ganzedries en de Kijkuitstraat. Door de breuk in de leiding was een deel van de ondergrond weggespoeld waardoor het voetpad verzakte. Ook een deel van de rijbaan moest afgesloten worden. Een aannemer voerde in opdracht van Pidpa al de nodige herstellingswerken uit, maar ook woensdag zal er nog de nodige hinder zijn.