Vlottere dienstverlening in gemeentehuis 09 maart 2018

De gemeente installeert een geautomatiseerd begeleidingssysteem voor de 'klanten' in het gemeentehuis. Op het scherm dat aan de inkom staat, moet je aanduiden wat je komt doen. De computer print dan een ticket af waarop een letter en een nummer verschijnen. In dat geval moet je gewoon wachten tot het nummer op een televisiescherm verschijnt. Daar zal dan bijstaan naar wel loket je moet. Staat er op het ticket direct een loket vermeld, kan je je daar meteen aanbieden. Het kan dus zijn dat iemand die na jou is aangekomen toch voor jou aan de beurt is. Het nieuwe systeem zal nu een maand getest worden en indien nodig zal het daarna bijgestuurd worden. (VTT)