Vlotten bouwen en bosspelen op buitenspeeldag 11 april 2018

De jeugddienst van Kalmthout organiseert op woensdag 18 april in samenwerking met enkele jeugdverenigingen en organisaties heel wat activiteiten op de Buitenspeeldag. Van 13 tot 16.30 uur kan je op vier plaatsen in Kalmthout terecht voor leuke activiteiten. Elk kind krijgt gratis fruit en een buitenspeeldagbandje. In Achterbroek kan je aan de sporthal terecht voor vrij spel, stoepkrijten en fietsen. In Heidein het park aan de Hortensiadreef kunnen de kinderen vlotten bouwen, bosspelen en avontuurlijke opdrachten uitvoeren. De visvijver van de Maatjes in Nieuwmoer is dan weer beschikbaar om uiteraard te vissen en Kubb te spelen. In Kalmthout kan iedereen naar het Sportpark Heikant komen spelen in de speeltuin, pimp my bike, crossen en speelgoed maken. (VTT)