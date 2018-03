Vlinderplanten te koop 14 maart 2018

02u31 0

Toerisme Kalmthout wil dit jaar weer niet alleen veel toeristen naar het Heidedorp lokken, maar ook hopelijk vele honderden kleurrijke vlinders. Vorig jaar lanceerde Toerisme Kalmthout het vlinderproject ter ere van het 20-jarig bestaan van de vereniging. Om meer vlinders naar Kalmthout te lokken, kreeg iedereen in het magazine Tussen Hei en Maatjes een pakje zaad van vlinderlokkende bloemen. Iedereen die wil kan dit jaar een selectie van zes vlinderplanten bestellen. Toerisme Kalmthout neemt een deel van de aankoopkosten op zich. Het gaat om hemelsleutel, zomeraster, zonnehoed, rode zonnehoed, kattestaart en ijzerhard. De planten zijn 50 cm tot 1 meter groot en ze staan het liefst in de zon. De planten kosten 12 euro (20 euro in de winkel). Bestellen kan tot 31 maart via info@vvvkalmthout.be. De plantjes kan je afhalen tijdens de wekelijkse markt op het marktplein op zaterdag 7 april tussen 9 en 12 uur.