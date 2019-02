Vijf spoorlopers betrapt in Kijkuit en Kalmthout Toon Verheijen

15 februari 2019

21u05 0

De politiezone Grens heeft een actie gehouden tegen spoorlopers. Het gaat om mensen die langs het spoor lopen om een kortere weg naar het perron te nemen. In het verleden organiseerde de politiezone Grens al meermaals acties en dat blijven ze ook doen. In Kijkuit werden donderdag drie meerderjarigen en een minderjarige betrapt. In Kalmthout één meerderjarige. De minderjarige wordt uitgenodigd voor een verkeersles. De meerderjarigen krijgen een proces-verbaal en dus een boete die tot 3.000 euro kan oplopen.