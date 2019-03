Vier jonge brandstichters geïdentificeerd na heidebrand Brandweer Zone Rand wil kosten voor bluswerken verhalen op daders Toon Verheijen

22 maart 2019

17u50 0 Kalmthout Speurders van de politiezone Grens hebben kort na de brand op de Kalmthoutse Heide, nu exact één maand geleden (22 februari), vier jonge verdachten kunnen identificeren dankzij een alerte getuige. Het gaat om vier minderjarigen uit het Antwerpen die toen op begeleide uitstap waren. De gemeente en de Brandweer Zone Rand willen de kosten voor de bluswerken nu verhalen op de jonge daders. “De schade was misschien beperkt, maar we willen duidelijk maken dat dit zéér ernstige feiten zijn”, aldus burgemeester Lukas Jacobs (CD&V).

De brandweer van Kalmthout kreeg op vrijdagmiddag 22 februari plots de melding van een brand op de Kalmthoutse Heide ter hoogte van de parking Zuid in de Verbindingsstraat. Meteen rukten zes brandweerwagens uit met twintig brandweerlui. De vlammen sloegen metershoog de lucht in. Een half uur na de melding was de brand onder controle en na anderhalf uur kon de brandweer weer vertrekken. Alles samen ging zo’n hectare heidegrond in vlammen op. “Het was meteen duidelijk dat het om brandstichting ging”, zegt burgemeester Lukas Jacobs (CD&V). “De brand was aan de rand van het wandelpad begonnen.”

Groep jongeren

Kort voor de melding van de brand, waren er vanuit de nabijgelegen woonwijk al klachten gekomen van een groep jongeren die voor overlast zorgde. Ze maakten al een hele tijd lawaai, maar toen werd het plots stil. De getuigen, een vrijwilliger van Natuurpunt, belde meteen de brandweer en ook de politie. De politie is dan meteen buurtonderzoek begonnen en kon de groep identificeren. Het bleek te gaan om een groep jongeren uit het Antwerpen die op begeleide uitstap waren. De vier, die al gekend zijn bij de jeugdrechter, werden opgepakt en bekenden ook de feiten. Ze zijn voor de jeugdrechter geleid die nu een beslissing moet nemen. “Dit is niet zomaar kattenkwaad”, zegt burgemeester Lukas Jacobs. “Dit gaat om zeer ernstige feiten die veel erger hadden kunnen aflopen. Als er die dag toevallig meer wind had gestaan, dan was het veel erger geweest. Met veel meer schade voor de natuur in de Kalmthoutse Heide.

Kosten

De gemeente en de Brandweer Zone Rand gaan de kosten nu proberen te verhalen op de (jonge) verdachten. “Het gaat om 2.000 euro. Dat is geen astronomisch hoog bedrag, maar het is wel een principekwestie. We willen duidelijk maken dat dergelijke feiten niet onbestraft kunnen blijven en dat de gemeenschap niet moet opdraaien voor de kosten.” Het is de eerste keer dat bij een heidebrand de oorzaak honderd procent bepaald kon worden en dat er ook nog eens verdachten konden opgepakt worden. Bij vorige branden waren er wel vermoedens van brandstichting, maar kon dat nooit helemaal hard gemaakt worden.