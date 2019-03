VIDEO. Wagen belandt in pedicurezaak in Heidestatiestraat Toon Verheijen

19 maart 2019

Spectaculaire beelden in de Heidestatiestraat dinsdag in de late namiddag. Bij een verkeersongeval tussen twee voertuigen belandde een van de wagens letterlijk in een handelspand. Het ongeval gebeurde omstreeks sluitingstijd. Het gaat om een schoonheidssalon/kapperszaak. De bestuurder van de wagen, een man geboren in 1942, bleef gelukkig ongedeerd maar was zwaar aangedaan door het ongeval. Aan de overkant van de straat ter hoogte van Del Mare belandde een andere wagen tegen een boom.