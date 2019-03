VIDEO. Met de Cadweazle door de Kalmthoutse Heide Kalmthoutse Heide is eerste natuurgebied dat elektrische terreinrolstoel uitleent Toon Verheijen

26 maart 2019

12u26 0 Kalmthout Mensen met een berperking of ouderen die niet meer goed te been zijn, kunnen voortaan ook naar hartenlust genieten van de mooie natuur op de Kalmthoutse Heide. Het natuureducatiecentrum De Vroente heeft met steun van het Departement Omgeving een elektrische terreinrolstoel gekocht, een cadweazle. Het is daarmee het eerste natuurgebied in Vlaanderen dat zo’n rolstoel heeft. Het is al het tweede initiatief voor mensen met een beperking want vorig jaar werd nog een blindengeleidenpad met bijhorende app geopend.

Lut Sels en haar man Koen Vaneynde uit Ranst zijn beiden natuurliefhebbers. Lut Sels leidt echter aan MS en daardoor is het geen evidentie om samen te genieten van een wandeling. Onlangs kregen ze een telefoontje van De Vroente dat ze een elektrische terreinrolstoel hadden aangeschaft en of zij het niet even wilde uittesten. “Het is een hele verademing”, vertelt Lut Sels. “Het geeft een onbeschrijflijk gevoel om eindelijk weer zelfstandig iets te kunnen doen. Heel aangenaam ook om samen met mijn man te kunnen genieten van een wandeling. We kunnen eindelijk naast elkaar wandelen en gewoon praten. We kunnen nu echt samen buitenkomen. Ook voor Koen is het een verademing, want een rolstoel heel de tijd duwen is ook vermoeiend.” Koen kan dat alleen maar beamen. “En nu is het Lut haar eigen schuld als ze eens door een putje rijdt. Vroeger was dat altijd mijn fout”, lacht het koppel. “We gaan nu zeker meer naar hier komen.”

Primeur

De Kalmthoutse Heide is het eerste natuurgebied in Vlaanderen dat zo’n cadweazle heeft. Het idee kwam van medewerker Peter Noben die het ergens had gezien. “We zijn hem zelf eerst gaan testen en hij deed volledig aan de verwachtingen”, aldus Peter Noben en Sofie Regniers van De Vroente. “Het is niet alleen ideaal voor mensen met een beperking, maar bijvoorbeeld ook voor senioren die niet meer goed te been zijn of waarvan de partner niet meer in staat is de gewone rolstoel te duwen. Nu kunnen ze weer samen buitenkomen en van onze prachtige Heide genieten.” De bediening van de elektrische terreinrolstoel is vrij eenvoudig. “Een aan/af-knop, een joystick om te sturen en een knopje om de snelheid te regelen”, vertelt Peter Noben. “De rolstoel ziet er een beetje uit als een quad, maar is het zeker niet. De maximum snelheid is ook maar 6 kilometer per uur. “

Vast parcours

De aankoop van een cadweazle is met 13.500 euro niet meteen goedkoop, maar De Vroente vindt het een verantwoorde investering. Naast het wandelpad voor blinden en slechtzienden met bijhorende app, is het ook al het tweede initiatief om mensen met een beperking te laten genieten van de natuur. “We hebben wel een vast parcours uitgetekend van zo’n vier kilometer langs onder meer de Putse Moer, de brandtoren en de zandvlakte”, vertellen Peter en Sofie. “Dat is zo afgesproken met het Agentschap Natuur en Bos en met de brandweer. Die laatste moet immers ten allen tijde ook bij de gebruiker van de rolstoel kunnen geraken moest die ooit in panne staan of moest er iets met de persoon die hem gebruikt gebeuren.” Of er in de toekomst nog bijkomen? “Dat zullen we later evalueren, maar niets is onmogelijk. Hopelijk stimuleert het andere natuurgebieden ook om zo’n toestel aan te schaffen.”

Het huren van de cadweazle is gratis. Er moet wel een gebruiksovereenkomst ingevuld en ondertekend worden. Tijdens weekdagen kan de cadweazle gereserveerd worden tussen 9 en 16.30 uur en in het weekend van 14 tot 16.30 uur. Reserveren kan telefonisch via 03.620.18.30 of devroente.omgeving@vlaanderen .be.