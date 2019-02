Veronique Delcroix (28) is finaliste Miss Welness Beauty Toon Verheijen

18 februari 2019

13u39 0 Kalmthout De Kalmthoutse Veronique Delcroix dingt op zondag 28 april mee naar de titel van Miss Welness Beauty 2019. Ze is één van de achttien finalistes.

Véronique Delcroix (28) is een bezige bij. Ze werkt op de financiële dienst van de gemeente, baat samen met haar vader frituur ’t Fritheuske uit en heeft ook nog een eigen zaak met Look & Lashes.

“Ik ben make-upartieste, haar-, wimper- en wenkbrauwstyliste. Daarnaast doe ik ook nog kindergrime en special effectsmake-up”, vertelt Veronique.

Door haar werk stootte ze op de wedstrijd. “Miss Wellness Beauty is een zoektocht naar een ambassadrice die de beautysector een jaar lang vertegenwoordigt. Elke finaliste heeft een link met de branche, gaande van student Schoonheidsspecialiste tot ervaren kapster, massagetherapeute, make-upartiest. In december 2018 nam ik deel aan de preselecties. Ik was heel aangenaam verrast dat ik geselecteerd werd”, gaat Veronique verder.

“En ik ben trots dat ik mezelf nu 1 van de 18 finalistes mag noemen.”

De finale vindt plaats in het Casino Kursaal in Oostende op zondag 28 april. Veronique is te volgen op Facebook en Instagram.