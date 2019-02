Vernieuwde speelpleintjes openen op 3 april Toon Verheijen

25 februari 2019

11u24 0 Kalmthout Nu het goed weer is, maken kinderen in Kalmthout na de schooluren weer veel gebruik van de speelpleintjes in de gemeente. Twee mogen er echter nog niet gebruikt worden. Het gaat om de speelpleintjes Kauwenberg en Akkerlaan.

De gemeente liet de speelpleintjes aan de Kauwenberg en de Akkerlaan voorzien van nieuwe grasmatten. Het gras moet zicht eerst nog vastzetten en daarom mogen de pleintjes nog niet betreden worden. Naast het nieuwe verse gras zijn er ook nieuwe speeltoestellen geplaatst. “Samen met de kinderen uit de buurt maakten we er een mooi en avontuurlijk speelterrein van met natuurlijke materialen zoals een avontuurlijk klim- en klautertoestel, een prachtige speelboomhut, een grote schommel en een gezellig dribbelvoetbalveldje”, zegt schepen Silke Lathouwers (CD&V). “Voor de ouders is er een mooie boombank geplaatst. In de Akkerlaan zijn de toestellen intussen ook geplaatst maar leggen we het terrein nog verder aan. Daar kozen de kinderen voor een groot combi-speeltoestel, een avonturenparcours, een wilgenhut… Er wordt ook nog een petanquebaan aangelegd en het voetbalplein werd vernieuwd.”

De opening van de speelpleintjes is voorzien op 3 april.