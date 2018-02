Vandaag begrafenis toerismepionier Mon Kennes 22 februari 2018

02u51 0

De gemeente Kalmthout neemt vandaag afscheid van de 98-jarige Mon Kennes. De man wordt beschouwd als pionier van het toerisme in de gemeente en van het Bijenteeltmuseum. Kennes gaf onder meer in eigen beheer de eerste toeristische kaart van de Kalmthoutse Heide uit en stond mee aan de wieg van de VVV Kalmthoutse Heide. Met zijn groot enthousiasme verzamelde Mon Kennes heel wat vrijwilligers die mee hun schouders zetten onder de uitbouw van het toerisme in de gemeente Kalmthout.





Voor al dat engagement heeft Mon in 2009 de Kalmthoutse cultuurprijs De Heikneuter in ontvangst mogen nemen.





De uitvaartplechtigheid voor Mon Kennes vindt vandaag plaatsin de Sint-Jozefkerk van Heide en begint om 11 uur. (VTT)