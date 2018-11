Uniek stripverhaal ‘Kalmthout in beelekes’ Maak kennis met Pierre Cassimon, Moeder Kee, de Sok en Jaan de Turfsteker Toon Verheijen

05 november 2018

13u22 1 Kalmthout Zeven legendarische Kalmthoutse figuren zijn vereeuwigd in stripvorm. Het boek wordt voorgesteld tijdens de weekends van 17 en 18 en 24 en 25 november.

‘Kalmthout in beelekes’ brengt Kalmthoutse mythes van dorpsfiguren opnieuw tot leven op een unieke en ludieke manier. Pierre Cassimon, Moeder Kee, de Sok of Leon Brughmans? Ze komen allemaal voor in het boek. Net als Jaan de Turfsteker en ook de beruchtste en grappigste fietsenmaker met eigen straatnaam. Ook de folklore van het vergane hanerijden in Heide komt aan bod.

Er is ook een expo. De tentoonstelling ‘Kalmthout in beelekes’ is te bezichtigen in het Arboretum op 17 en 18 november en op 24 en 25 november telkens van 10 tot 17 uur. In het stripcafé kan iedereen terecht voor een Bossiebier. Op zaterdag 17 november zijn er signeersessies van 14 tot 16 uur met Eric De Rop, Patrick van Oppen, Dirk D’Hauwe, Christian Verhaghe en Jeff Broeckx. Op zaterdag 24 november komen Peter Van Gucht, Steve van Bael en Eric De Rop. Op zondag 25 november om 13 uur is er een unieke stripveiling met objecten rond ‘Kalmthout in beelekes’.