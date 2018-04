Uniek stripkwartet verkrijgbaar 11 april 2018

Kalmthout wordt stilaan dé stripgemeente bij uitstek. Suske en Wiske zijn er natuurlijk ook echt thuis. Hun geestelijke vader, Willy Vandersteen, woonde van 1966 tot aan zijn dood in Kalmthout en beleefde er zijn meest creatieve periode. In zijn vroegere woning is nu het Suske en Wiske-kindermuseum en Studio Vandersteen is er nog altijd actief. De Striproute heeft voor het nieuwe seizoen een uniek stripkwartet laten maken. Wie bij de Dienst Toerisme voor 15 euro aan strips koopt, krijgt er gratis het unieke kwartet bij. En alle kinderen die op zondag 1 juli verkleed als sprookjes- of stripfiguur naar Strips in het Park komen, mogen een kwartet ophalen aan de stand van Strip Kalmthout. (VTT)