Twinkeltje zoekt kinderwagens 11 augustus 2018

02u43 0

Twinkeltje is dringend op zoek naar kinderwagens en buggy's. Twinkeltje is een tweedehandswinkel voor kinderkledij en -spullen aan lage prijzen, speciaal voor ouders die het financieel minder ruim hebben. Als je kinderen hebt tussen 0 en 12, en een beperkt inkomen, of als je pleegouder bent, kan je je bij het OCMW aanmelden voor een gezinspas, waarmee je dan bij Twinkeltje terechtkan.





(VTT)