Tuinchef Arboretum neemt afscheid met eigen boek Toon Verheijen

07 december 2018

19u33 0

De tuinchef van het Arboretum heeft een boek geschreven over zijn ervaringen van de voorbije veertig jaar. Eddy Avanture neemt de lezer in ‘Van madeliefje tot Sequoiadendron’ mee voor een wandeling door de vier seizoenen in het Arboretum. Het boek is vanaf 15 december te koop in de cadeau- en boekenshop van het arboretum. Het boek is niet alleen een eerbetoon aan Eddy Avanture maar ook aan de oprichters van Arboretum Kalmthout, de broers Georges en Robert De Belder en diens echtgenote Jelena, en aan alle collega’s, gidsen, vrijwilligers, studenten en directeuren die tussen 1979 en 2018 zijn pad hebben gekruist.