Tuin Sint-Vincentius wordt openbaar park KUNST UIT ZIEKE BOMEN, PETANQUEBAAN EN GRAFFITIMUUR TOON VERHEIJEN

25 augustus 2018

02u45 0 Kalmthout De tuin van woonzorgcentrum Sint-Vincentius wordt een openbaar park. Beeldend kunstenaar Gilbert Uitdenhouwen maakte er een pareltje van, dat Kruisbospark gedoopt wordt.

GZA Zorg en Wonen kreeg bij de nieuwbouw van Sint-Vincentius een subsidie van de Vlaamse Gemeenschap, maar moest in ruil daarvoor wel kunst integreren in het project. Vorig jaar werd de binnentuin al vernieuwd en kreeg het gedeelte van de dementerende bewoners in plaats van een gewone draadafsluiting een 'levende' bloemenwand met lavastenen en kijkgaten in de muur. Er werd ook een 'klokhuis' geplaatst.





Nu is fase twee (bijna) afgerond. "Dit park moet een ontmoetingsplek worden", vertellen woonzorgmanager Jules Van der Flaas en kunstenaar Gilbert Uitdenhouwen. "Het is er immers niet alleen voor de bewoners. Voortaan is echt iedereen welkom."





Kunstwerken

Tijdens de werken aan het park, bleek plots dat er zeven zieke bomen moesten gerooid worden. "Ik wist meteen: daar moet ik iets mee doen", vertelt Gilbert. "Uit al die bomen hebben we een beeldhouwwerk laten maken. Ik heb ze eerst in het klein gemaakt uit klei en daarna is een collega met een kettingzaag aan de slag gegaan. Ze beelden allemaal zaken uit die belangrijk zijn als mensen elkaar ontmoeten: liefkozen, zorg, bewondering. Er zijn ook nieuwe wandelpaden gelegd in beton. Op verschillende plaatsen zijn voornamen in goud gegraveerd. Bedoeling is dat mensen de namen lezen en beginnen nadenken en herinneringen op te halen rond personen die ze kennen met dezelfde naam." Tenslotte is ook het theehuisje gerestaureerd . Ook de perken en de petanquebaan kregen een opknapbeurt.





Met een extra pleintje om te spelen of te picknicken, een stille ruimte, de reeds bestaande volkstuintjes, de vlindertuin en het dierenpark was het geheel af.





Voor iedereen

"We laten ook nog een kleinkind van een van de bewoners, binnenkort de muur van de volière beschilderen met graffiti", vertellen Gilbert en Jules. "Zo hopen we ook jeugd naar hier te halen. We hopen echt dat heel Kalmthout de weg naar hier vindt."





De officiële opening vindt plaats op zondag 9 september. Cantores zorgt voor de muzieke omkadering. Om 15 uur wordt de petanquebaan in gebruik genomen door Petanqueclub Kalmthout en de bewoners van het rusthuis. Kinderen kunnen ook deelnemen aan het 'gekkefietsenparcours', er is een namenzoektocht door het park en een groentemarkt van de volkstuintjes. Er wordt ook een hapje en een drankje voorzien. Aanmelden is aangewezen via jules.vanderflaas@gza.be.