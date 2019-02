Trein botst met sneeuwruimer op perron Kijk Uit in Kalmthout Toon Verheijen

01 februari 2019

12u27 0 Kalmthout De trein van Puurs naar Essen is vanmorgen tegen een kleine sneeuwruimer gereden op het perron van het station Kijk Uit in Kalmthout. De arbeider die de sneeuwruimer voortduwde, geraakte niet gewond. De reizigers konden na drie kwartier overstappen op een andere trein.

Het ongeval gebeurde rond 8.30 uur. Een ploeg van de NMBS was op dat moment bezig met het sneeuwruimen op het perron van Kijk Uit. “Vermoedelijk is de arbeider met de sneeuwruimer iets te dicht tegen de rand van het perron gaan rijden met de sneeuwruimer waardoor de aankomende trein het toestel een lichte tik heeft gegeven”, vertelt Thomas Baeken van Infrabel. “De arbeider bleef gelukkig ongedeerd. Door het incident werden de twee sporen wel even geblokkeerd, maar om iets na 9 uur was het andere spoor al weer open.”

Op de trein Puurs-Essen zaten zo'n 150 passagiers. Die konden uitstappen op het perron en overstappen op een andere trein. “Zowel de sneeuwruimer als de trein liepen lichte schade op”, zegt Bart Crols van de NMBS. “Iets na 11 uur is de trein weer kunnen vertrekken. Hij is naar de werkplaats gebracht voor verder nazicht en de nodige herstellingen.”