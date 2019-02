Trajectcontrole op Roosendaalsebaan Toon Verheijen

05 februari 2019

13u06 10 Kalmthout De politiezone Grens blijft investeren in slimme camera’s die ook ingezet worden voor trajectcontrole.

In Kalmthout is er sinds kort een vaste ANPR-camera aan De Kar geplaatst aan de Putsesteenweg-Canadezenlaan. Daarnaast is er vanaf nu trajectcontrole op de Roosendaalsebaan.

Wuustwezel krijgt eveneens ANPR-camera’s op de Bredabaan aan de grensovergang. Ook aan de Bosduin, op het kruispunt van de Brasschaatsteenweg en de Franse Weg, wordt in de toekomst een camera geïnstalleerd.

Een ANPR-camera is beter gekend als een nummerplaatlezer en wordt vooral ingezet om misdrijven te kunnen opsporen. De camera’s worden ook gebruikt voor trajectcontrole.

De politiezone blijft verder inzetten op preventie via mobiele camera’s. Zo hing de politie al camera’s op grote evenementen zoals de Straatfeesten, de GTC-rally en het WK Voetbal.