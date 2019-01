Toverhazelaars staan in bloei: tijd voor Miss Hammemelis Toon Verheijen

09 januari 2019

20u41 1 Kalmthout De toverhazelaars staan weer in bloei in het Arboretum en dat betekent dat ook de jaarlijkse Hammelisfeesten eraan komen.

“In december zagen we al enkele vroegbloeiers en nu is het inderdaad de beurt aan onze toverhazelaars”, zegt Bram Rammeloo van het Arboretum. “Komende zondag is de eerste zondag van de Hamamelisfeesten waarop je elk uur kunt aansluiten bij een geleide wandeling door de arboretumtuin. Onze gidsen laten je kennismaken met de pracht van de winternatuur. Er is ook een uitgestippelde Hamamelisroute voor wie op eigen gelegenheid de toverhazelaars in de tuin wil ontdekken.”

Wie Miss Hammemelis wil worden, kan het laatste weekend van januari een takje binnenbrengen van een bloeiende toverhazelaar uit je eigen tuin. Dat kan op vrijdag 25, zaterdag 26 of zondag 27 januari. Een publieks- en professionele jury zal de tentoongestelde inzendingen beoordelen en de mooist bloeiende takken bekronen. De winnaars van de wedstrijd worden op zondag 27 januari om 15 uur bekend gemaakt.