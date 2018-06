Topstukken Suske en Wiske geveild MUSEUM GAAT ÉÉN JAAR DICHT VOOR RENOVATIE TOON VERHEIJEN

05 juni 2018

02u58 0 Kalmthout Het Suske en Wiske Kindermuseum sluit eind deze maand voor één jaar de deuren voor een grondige renovatie. Op 1 juli verkoopt het museum enkele topstukken op een veiling voor het goede doel. Het gaat bijvoorbeeld om de zetels van tante Sidonia en

de boot uit de Sissende Sampan.





Het museum van Vlaanderens bekendste stripduo bestaat twintig jaar en de tand des tijds heeft toegeslagen. De provincie pompt bijna 800.000 euro in de make-over. Het volledige dak van de oude villa moet vernieuwd worden, net als de schrijnwerkerij. Maar daarnaast wordt ook het volledige belevingsparcours/interactieve tenstoonstelling aangepakt. "Daarvoor hebben we de firma Pronk uit Rotterdam aangesteld", vertellen directeur Philip De Smet en gedeputeerde Inga Verhaert (sp.a).





Teletijdmachine

"Het begint stilaan vorm te krijgen. Er zal ook een échte teletijdmachine komen. Ook de authentieke werkkamer van Willy Vandersteen zal opnieuw gecreëerd worden op de plaats waar het ook echt begonnen is. Het is na de renovatie ook de bedoeling om de andere stripverhalen, zoals De Rode Ridder, Bessy, en Robert & Bertrand, meer naar voren te brengen. We voorzien ook een exporuimte voor striptekenaars."





Met het oog op de verhuis heeft het museum ook de zolder leeggemaakt. Spelletjes, decoratiemateriaal, verkleedkleren en andere dingen zullen er voor een habbekrats verkocht worden. Maar het museum wil ook een aantal grotere decorstukken veilen. Het gaat dan bijvoorbeeld om de karretjes uit het labo van professor Barabas, de banken van Tante Sidonia, de boot uit de Sissende Sampan of een grote trekkar. "We gaan ook proberen de grote canvasdoeken aan de muur er voorzichtig af te halen zodat we die ook kunnen veilen", vertelt Philip De Smet. "Ik denk dat echte stripliefhebbers daar wel op af gaan komen. De bedoeling is wel dat we daarna de opbrengst schenken aan een goed doel. Dat is 'De Windmakers' geworden, een project dat we zelf in het leven hebben geroepen en waarvoor we samenwerken met het OCMW, de bibliotheek en de tekenschool Pigment. Met dat project willen we kinderen die het moeilijk hebben met onder meer taalontwikkeling helpen."





Het project is uiteraard genoemd naar een album van Suske en Wiske waarbij kinderen van verschillende nationaliteiten toch vriendschap willen sluiten. De veiling vindt plaats op 1 juli om 14 uur. Het museum is die dag een laatste keer open tussen 10 en 17 uur.





Het museum gaat dan wel een jaar dicht, maar helemaal verdwijnen zal het niet. "We brengen onze stripkoffer naar het Provinciaal Vormingscentrum in Malle. Daar kunnen scholen dan nog altijd terecht voor workshops rond strips."





Het museum heeft ook een projectrekening gekregen bij de Koning Boudewijnstichting waarbij echte stripfanaten mee kunnen investeren in onder meer de teletijdmachine en het herstellen van de originele werkruimte van Willy Vandersteen.