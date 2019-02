Toerisme Kalmthout kent absoluut recordjaar: aantal overnachtingen verdriedubbeld Ook Arboretum doet het steeds beter Toon Verheijen

13 februari 2019

16u08 0 Kalmthout Het toerisme in Kalmthout heeft een uitstekend 2018 achter de rug. Het Arboretum klokte af op net geen 52.500 bezoekers en 3.300 toeristen bleven in de Heidegemeente overnachten. Dat is drie keer zoveel als een jaar ervoor.

Het Arboretum in Kalmthout is al jaren een trekpleister in de gemeente en ook vorig jaar bevestigde de plantentuin die status. Waar in 2017 nog een record werd gevestigd met 43.000 bezoekers, waren er dat vorig jaar nog eens 10.000 meer. Het Arboretum kreeg immers 52.451 bezoekers over de vloer.

“De tentoonstellingen en evenementen die het Arboretum organiseert, kunnen altijd op veel belangstelling rekenen”, zegt Tine Van Dijck van de dienst Toerisme. “Maar de meeste recreanten in onze gemeente komen nog altijd voor de Kalmthoutse Heide. Daar hebben we geen cijfers van want wandelaars en fietsers laten zich helaas niet makkelijk tellen.”

Ook opvallend is het aantal overnachtingen in de gemeente. Vorig jaar waren dat er 3.300 ofwel drie keer zoveel als een jaar daarvoor. “Dat is uiteraard voor een groot deel te danken aan Hotel Jerom en de verschillende vakantiewoningen”, zegt Tine Van Dijck.

Kalmthout telt naast het Hotel Jerom nog zeven B&B’s en vijf vakantiewoningen. Ook de toeristische pagina’s van de gemeente kregen opvallend veel bezoekers: 36.999.

Bluebikes

Nog een succesverhaal lijken de Bluebikes te worden. “Als gemeente proberen we bezoekers voldoende faciliteiten te bieden tijdens hun bezoek bijvoorbeeld op het vlak van mobiliteit”, zegt toerismeschepen Sandra Hoppenbrouwers. “Zo kwamen er in september 2019 16 Blue Bikes of huurfietsen aan het station van Heide. Die werden in vier maanden al 400 keer gebruikt. Op de parking van de Kalmthoutse Heide zijn dan weer een aantal staanplaatsen voor kampeerauto’s”, weet Tine Van Dijck. “Daar ontvingen we in 2018 meer dan 500 mobilhomes. Ook dat is een flinke stijging tegenover 2017.”

Nog enkele cijfers: De Vroente kreeg 29.766 bezoekers over de vloer, het Bijenteeltmuseum 3.222 en Suske en Wiske tot aan de sluiting deze zomer ook nog 8.093. De rondleidingen met een toeristische of natuurgids konden 2 606 deelnemers bekoren.