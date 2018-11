Tejo zoekt therapeuten voor twee centra Toon Verheijen

21 november 2018

08u55 0 Kalmthout Therapeuten voor Jongeren, beter gekend als TEJO, opent begin 2019 een nieuwe vestiging in Kalmthout. Ze krijgen een plaatsje in het gebouw van het JAC. TEJO is wel op zoek naar therapeuten om de werking mee te dragen. Ook in Brasschaat en Schoten zijn er nog welkom.

TEJO biedt therapeutische begeleiding voor jongeren op een heel laagdrempelige manier. Jongeren tussen 10 en 20 kunnen er zonder afspraak (maar wel tijdens de openingsuren) binnen springen en worden dan meteen geholpen. Belangrijk is dat dat anoniem én gratis is. Die dienstverlening gebeurt door professionele therapeuten op vrijwillige basis. TEJO wil een antwoord bieden op de lange wachtlijsten die er heersen in de hulpverlening voor jongeren en proberen om zo dringende hulpvragen van jongeren in een vroeg stadium op te vangen om te vermijden dat de problemen escaleren.

“Begin 2019 komt er een TEJO-huis in Kalmthout bij.”, vertelt Katrien Vandenbosch. “Daarvoor zijn we op zoek naar een volledig nieuw team. Maar ook voor Brasschaat en Schoten - waar we al een werking hebben - zijn wij op zoek naar enkele bijkomende therapeuten. We zoeken naar mensen die een therapieopleiding succesvol hebben afgerond of een opleiding volgen. Ervaren therapeuten die veel met jongeren werken en nog wat uren vrij hebben, zijn zeker welkom.” Meer info via www.tejo.be of katrien.vandenbosch@tejo.be.

