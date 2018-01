Te winnen: keuken die je pas mag zien ná plaatsing VASCO KEUKENS PAKT UIT MET RECLAMESTUNT 'BLIND GEKOCHT' TOON VERHEIJEN

02u33 0 De Scheirder Wim Herrijgers van Vasco Keukens bij de voorstelling van de reclamestunt. Kalmthout Vasco Keukens uit Kalmthout pakt uit met 'Blind Gekocht', een wedstrijd waarbij de deelnemer met de meeste likes op Facebook een keuken van zo'n 10.000 tot 15.000 euro thuis geplaatst krijgt. 'Addertje onder het gras': hoe die keuken er precies uitziet, blijft voor de winnaars wel geheim tot na de plaatsing.

De zaakvoerders van Vasco Keuken & Interieur broeden al langer op het idee om eens uit te pakken met een ludieke stunt. Toen ze samen met communicatiebureau Marbles aan tafel gingen zitten, kwamen er twee ideeën uit de bus: niet tevreden, geld terug ofwel blind gekocht. Uiteindelijk werd unaniem gekozen voor het tweede, als knipoog naar het televisieprogramma Blind Getrouwd.





Meeste likes

Geïnteresseerden moeten zich inschrijven waarna er tien finalisten worden gekozen. Die moeten een intensieve Facebookcampagne houden. Wie de meeste likes haalt, wint. Die winnaar mogen met interieurarchitecten aan tafel zitten om de keuken mee vorm te geven en er volgt ook een plaatsbezoek, maar het eindresultaat zullen de winnaars pas zien als de keuken geplaatst wordt. "We wilden gewoon eens iets anders doen dan een zoveelste reclamespotje", vertelt zaakvoerder Wim Herrijgers. "Ik denk dat we erin geslaagd zijn. De eerste dag al hadden we een 25-tal inschrijvingen."





Risico

Een keuken laten plaatsen die je eigenlijk nooit gezien hebt: ht blijft toch een risico. Ook voor Vasco Keukens zelf. "We gaan uiteraard niet over een nacht ijs", lacht Wim Herrijgers. "Eens de winnaar gekend is, gaan we met verschillende mensen aan de slag. Er zullen ook een aantal gesprekken volgen met de winnaars om te polsen naar hun wensen, hun ideeën, hoe vaak ze de keuken gebruiken... Op die manier moet ons team van specialisten een duidelijk beeld krijgen van wat de mensen willen. Natuurlijk is dat een hele uitdaging voor onze mensen, maar met onze ervaring hopen we een mooie en ideale keuken voor de winnaar te kunnen wegzetten. Die gesprekken zijn belangrijk en ook dat plaatsbezoek, want het is niet de bedoeling dat we met een heel rustieke keuken afkomen in een héél strakke villa (lacht)." De uiteindelijk winnaar kan dus rekenen op een volledige keuken met een prijskaartje van rond de 10.000 tot 15.000 euro.





Verwenweekend

Daarnaast krijgen ze ook nog eens een verwenweekend aangeboden van drie dagen. "In die drie dagen gaan de mensen van Vasco dan de keuken plaatsen", vertelt Tom Herrijgers van communicatiebureau Marbles. "Dat zal een weekend ergens in de Benelux zijn. Wanneer of waar is een beetje afhankelijk van wanneer de keuken geplaatst wordt én wie de winnaar is."





Inschrijven kan tot 21 januari op www.blindgekocht.be. Je krijgt dan een unieke wedstrijdcode en later ontdek je dan of je een van de tien finalisten bent. Van elke finalist wordt een foto gemaakt die tot 12 februari zoveel mogelijk likes moet verzamelen. En de persoon met de meeste likes? Die krijgt de beloofde droomkeuken gratis thuis geplaatst.