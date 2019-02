Suske en Wiske veroveren Sint-Vincentius Gangen en leefruimtes opgevrolijkt met grote en kleine tekeningen van striphelden Toon Verheijen

14 februari 2019

13u33 0 Kalmthout De bewoners van drie leefgroepen in het wzc Sint-Vincentius kunnen met trots zeggen dat ze in het origineelste woonzorgcentrum verblijven. De gangen zijn opgevrolijkt met de personages uit Suske en Wiske, de deuren zijn voorzien van grote canvassen, overal hangen tekeningen van de striphelden. Het idee kwam van het personeel zelf en zij kregen de volledige medewerking van het Suske en Wiske Museum, de erven van Willy Vandersteen en stripkenner Jan Francken. Wij kregen al een exclusieve preview.

Je wordt er echt vrolijk en blij van om door de gangen op de eerste verdieping van het Sint-Vincentius te lopen. Aan elke deur van de bewoners kleeft een stripfiguurtje van Suske en Wiske. In elke leefruimte hangen tekeningen. Kinderen en kleinkinderen van bewoners hebben ook eigen kunstwerkjes gemaakt en in twee gangen hangen zelfs levensgrote canvassen waarvan het personeel en de vrijwilligers een voelmuur van hebben gemaakt. De deuren die de afdelingen van elkaar scheiden zijn ook allemaal beplakt met grote canvassen waardoor het zelfs niet meer opvalt dat het een deur is. “We zaten maanden geleden met het team samen om iets te doen zodat er permanent een aangename sfeer hangt en niet alleen met Kerstmis of Pasen”, vertelt ergotherapeute Alinne Janssens. “We hadden ook bewoners die dwaalgedrag vertoonden en daarom wilden we iets creëren waardoor ze op een heel aangename en leuke manier kunnen verrassen. Al snel kwamen we bij Suske en Wiske uit want wat is er meer typisch aan Kalmthout en herkenbaar voor de bewoners dan de meest bekende striphelden uit hun gemeente. Bovendien komen er in de stripverhalen ook heel herkenbare dingen voor hen terug zoals het station, de Heide.”

Medewerking

Het personeel stapte naar het museum van Suske en Wiske en legde ook contact met Studio Vandersteen, de Standaard Uitgeverij en Jan Francken en al snel verleende iedereen zijn medewerking. “We zijn zelf enorm opgetogen met het resultaat”, vertellen Alinne Janssens, zorgcoördinator Gwenny Van De Putte en teambegeleider Selina Belabbes. “Het begon eigenlijk met een tekening op één van de deuren, maar van het een kwam het ander. Na een tijdje brachten familieleden, vrijwilligers en personeel zelfs dingen mee van Suske en Wiske. Kinderen en kleinkinderen maakten tekeningen en zelfs bewoners gingen aan de slag.” Een van die bewoners is de 81-jarige Dré Wetzer. “Mijn vader was vroeger ook een ‘prutseraar’”, lacht Dré. “Hij verdiende er wel wat mee. Ik maak de schilderijtjes gratis. Ik vind het héél aangenaam om hier nu rond te lopen. En natuurlijk ken ik Suske en Wiske. Ik heb er al veel boeken van gelezen.”

Gezelligheid

Tientallen canvassen met aangepaste tekeningen en teksten sieren ook de verschillende leefruimtes. Zoals een grote tekening van Wiske op een fiets waarop bewoners kijken als ze op de hometrainer zitten. Op de badkamer hangt een afbeelding van Lambik die in bad gaat. “Het leuke is dat veel tekeningen speciaal voor ons wat zijn aangepast”, vertelt Alinne Janssens. “We hebben ook alleen de oudere versies gebruikt van Suske en Wiske omdat dat voor onze bewoners het meest herkenbaar is. We gaan de verschillende tekeningen die los hangen ook om de paar maanden van plaats veranderen zodat iedereen op elke afdeling om de zoveel tijd ook andere tekeningen kunnen bewonderen. De voelmuur is specifiek voor de bewoners met dementie om hen wat te triggeren, maar tegelijkertijd is het ook leuk voor de kinderen die op bezoek komen. Nog opvallend is de laatste deur die uitgeeft op de gang met de lift. Daar is ook een grote tekening op die deels doorloopt op de grond. “Dat geeft een optisch gevoel dat ze er niet verder kunnen.”

Het resultaat mag er echt wel zijn. “We denken dat we trots kunnen zeggen dat we nu het meest unieke woonzorgcentrum hebben. Dit ga je nergens anders vinden. Met dank aan iedereen en zeker ook onze vrijwilligers.” Volgende week woensdag wordt alles officieel ingehuldigd waarop ook de erven van Willy Vandersteen, het museum, Jan Francken en alle vrijwilligers zijn uitgenodigd.