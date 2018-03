Suske en Wiske gaat één jaar dicht 31 maart 2018

In het komende jaar wordt niet alleen de oude villa van Willy Vandersteen gerenoveerd, maar ook het interactieve museumparcours wordt in een nieuw jasje gestoken. Voor de vernieuwing werkt het Suske en Wiske - Kindermuseum met ontwerpstudio Pronk uit Rotterdam. Die tentoonstellingontwerpers maakten interactieve opstellingen in binnen- en buitenland en hebben veel ervaring met het bedenken en ontwerpen van interactieve kindertentoonstellingen. Naast het nieuwe doe-parcours komt er ook een aparte tentoonstellingsruimte met wisselende tentoonstellingen over het werk en leven van Willy Vandersteen. (VTT)