Succesvol toeristisch 2017 23 februari 2018

Het toerisme in Kalmthout heeft een goed 2017 achter de rug. "Op onze dienst Toerisme alleen al kwamen 12.000 informatieaanvragen", zegt schepen van toerisme Sandra Hoppenbrouwers. "We hebben ook zo'n 200 geschenkmanden verkocht. De omzet van de recreatieve folders en publicaties bleef vorig jaar even hoog als daarvoor. De wandelkaart van het Grenspark blijft de meest gevraagde publicatie. De toerismepagina's op het internet werden 32.000 keer geraadpleegd, meer dan alle andere rubrieken. De rondleidingen met een toeristische of natuurgids trokken dan weer 2.363 deelnemers. Arboretum Kalmtout kende een absoluut topjaar met meer dan 43.500 bezoekers. Het natuureducatief centrum De Vroente mocht 29.104 natuurliefhebbers verwelkomen. Het Provinciaal Suske en Wiske Kindermuseum boekte een mooie resultaat met 13.680 bezoekertjes. Het Bijenteeltmuseum trok dan weer 3646 bezoekers aan."





Er werden ook heel wat overnachtingen geboekt in de gemeente. De 10 gastenkamers en vakantiewoningen hebben 1.150 gasten te slapen gelegd. De voorziene plaatsen voor mobilhomes worden ook goed benut." (VTT)