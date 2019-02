Subsidie voor buurtfeesten Toon Verheijen

20 februari 2019

Met het project ‘Buurten op den Buiten’ kunnen wijkwerkingen een subsidie van maximaal 5.000 euro aanvragen bij de Koning Boudewijnstichting en de Vlaamse Landmaatschappij. Het kan gaan om de creatie van een centrale ontmoetingsplek in de wijk, een buurtfeest, een groepsmoestuin of wat dan ook. Voorwaarde is dat de projecten de kwaliteit van het dorps- of buurtleven verbeteren én de contacten bevorderen tussen verschillende bewoners. Of je nu een vereniging bent of gewoon een gezellige groep buren: iedereen kan een aanvraag indienen. Alle info bij fredelinde.rossaert@kalmthout.be, 03/620.15.60.