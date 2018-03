Strijd om de mooiste voortuin 30 maart 2018

02u58 0

De gemeente organiseert opnieuw een bebloemings- en beplantingswedstrijd in de voortuinen. Een jury selecteert uit de inschrijvingen de tuin die het best beantwoordt aan het criterium "natuurlijke of ecologische tuin". Deelnemen is gratis maar je kan je slechts inschrijven voor één categorie én jouw tuin moet zichtbaar zijn vanop straat. De voortuinen worden ingedeeld in vier categorieën. Er zijn de gevel- en tegeltuintjes, kleine voortuinen tot 100 m², grote voortuinen vanaf 100 m² en boerderijen, handelshuizen, bedrijven en openbare instellingen. Langs de tuinen worden ook fietsroutes uitgestippeld. (VTT)





Inschrijven kan via an.vervoort@kalmthout.be