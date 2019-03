Starterssubsidie van gemeente Kalmthout is succes Toon Verheijen

29 maart 2019

16u42 0 Kalmthout De subsidies die de gemeente Kalmthout in het leven riep om bijvoorbeeld startende ondernemers een duwtje in de rug te geven, zijn een succes. In 2018 kregen vier zaken een starterspremie, in 2019 zijn er al drie aanvragen. “We zijn blij dat de winkelkernen in onze vijf dorpscentra zo toch zeker bevolkt blijven”, zegt burgemeester Lukas Jacobs.

De gemeente telt vijf winkelgebieden. Het gaat om de kernwinkelgebieden in de Heidestatiestraat (Heide) en De Beek (Kalmthout centrum). Daarnaast zijn er nog de stimuleringsgebieden in Achterbroek, Nieuwmoer en langs de Kapellensteenweg. Wie zich in de kernwinkelgebieden van Heide of De Beek vestigt in een pand dat langer dan één jaar leeg staat, krijgt een vestigingssubsidie van 2.000 euro. Een startende handelaar die nog nooit een zaak heeft gehad en zich in één van de vijf winkelgebieden vestigt, krijgt 1.500 euro als starterssubsidie. Tenslotte is er nog een gevelrenovatiesubsidie van 40 procent met een maximum van 2.000 euro. De totaalinvestering moet dan wel minstens 5.000 euro zijn. Doe je die investering in Heide of De Beek, dan verdubbelt de Vlaamse overheid dat bedrag van 2.000 euro. “In totaal hebben we in 2018 op die manier 12.000 euro uitbetaald”, zegt burgemeester Lukas Jacobs. “We hebben daarom ook beslist het subsidieplan te handhaven. En met positief gevolg, want ook voor dit jaar zijn er al aanvragen.”

Centen

Concreet ging het in 2018 om het Aziatisch restaurant Turo Turo in de Heidestatiestraat. Zij kregen een starterspremie van 1.500 euro en een vestigingspremie van 2.000 euro. Starterspremies waren er ook voor Madame Toertjes in M. Corstiaenslaan en ontbijtbar Heidecity in de Heidestatiestraat. Apotheek Verpraet en de eigenaars van Heide City kregen ook nog een gevelrenovatiepremie. Broodjeszaak Nelemans in Achterbroek kreeg ook een starterspremie. Voor 2019 gaat om een starterspremie voor Finn & Julia in de Heidestratiestraat, fietsenwinkel Probikes in de Beek en opnieuw een gevelrenovatiepremie voor Heide City. “We zijn echt blij dat het systeem werkt”, zegt Lukas Jacobs. “Ook het uitreiken van subsidies is een maatregel om kleinhandelaars naar de vijf winkelkernen in onze gemeente te krijgen. We zijn nu een jaar verder en we stellen tevreden vast dat onze aanpak werkt. Kalmthout is een bruisend dorp en dat willen we uiteraard graag zo houden.”

Leegstand

De leegstand in Kalmthout zit op zo’n 7 procent en daarmee scoort de gemeente veel beter dan het gemiddelde in de provincie Antwerpen dat op zo’n tien procent ligt. De gemeente telt zo'n 330 handelspanden waarvan er een kleine twintig nog leeg staan.