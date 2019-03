Staking onderwijs in noordrand van Antwerpen: heel wat scholen sluiten, sommigen voorzien ook geen opvang Toon Verheijen en Ewelina Verhulst

19 maart 2019

18u59 0 Kalmthout De stakingsbereidheid in de scholen in de noordrand van Antwerpen is groot. Heel wat (secundaire) scholen sluiten zelfs volledig de deuren en voorzien ook geen opvang. U vindt hier een overzicht van de scholen die ons een antwoord bezorgden.

Kapellen

De lessen in basissschool Zilveren Hoek gaan zoveel mogelijk door, maar er staken wel leerkrachten. Ook in Irishof gaan de lessen zoveel mogelijk gewoon door. Klavertje Vier is volledig gesloten. Leerlingen kunnen terecht bij kinderopvang ’t Egeltje. In de Platanen gaat alles zijn gewone gangetje. In de secundaire scholen Mater Salvatorisinstituut en Atheneum Irishof zijn er maar enkele leerkrachten die staken.

Zoersel

De stakingsbereidheid op de basisscholen Klim-op en St. Elisabeth is eerder beperkt. In de gemeentelijke basisschool Pierenbos houden ze een ludieke actie. Beuk & Noot is ook gewoon open, maar er zullen wel leerlingen staken. In de Antoniusschool gaan alle lessen gewoon door.

Schilde

In basissschool Vennenbos staakt 70 procent van het leerkrachtenkorps. “De leerkrachten die aanwezig zijn zullen die opvangen. Wij zijn een school in het midden in ‘t groen en daarom organiseren we een buitenspeeldag, dus de lessen gaan niet door”, klinkt het. Bij De Wingerd lijken alle lessen gewoon door te gaan. Openluchtschool Dennenhof voor het Buitengewoon Onderwijs van het type 3 en 9 zal ook gewoon werken. De lessen gaan niet door, maar we laten onze leerlingen niet vallen. Er worden verschillende activiteiten georganiseerd.” Bij Sint-Lutgardis is er ook opvang voorzien voor de leerlingen. In het Atheneum gaan alle lessen door net als in het Heilig Hart van Maria Instituut.

Schoten

In Sint-Cordula gaan 14 van de 18 leerkrachten staken. Kinderen die toch naar school komen, zullen wel opgevangen worden. Basisschool Vijverhof is ook open ondanks dat 8 van de 11 leerkrachten staken. Basisschool Bloemendaal is volledig toe. Ook de directie staakt mee. Ook de openluchtschool Sint-Lutgardis is volledig gesloten. Sint-Filippus zorgt dan wel weer voor opvang net als basisschool Heilige Familie. Campus Kajee blijft dan weer open en alle lessen gaan door. In de Tuimelaar wordt er niet gestaakt.

Wuustwezel

Basisschool ’t Kantoor is volledig gesloten en er wordt ook geen opvang voorzien. Basisschool Klimop heeft de ouders opgeroepen om zoveel mogelijk de kinderen thuis te houden, maar voorziet wel opvang. In de gemeenteschool De Wissel gaan de lessen gewoon door.In Stella Matutina staakt ongeveer 1 op de 5 medewerkers. “Op sommige klassen zal de staking helemaal geen impact hebben en alle lessen gaan er gewoon door”, zegt Luc Van Poppel. “Op andere klassen zal de impact iets groter zijn en moeten we opvang of vervanging voorzien. In ieder geval worden de leerlingen gewoon op school verwacht.” In basisschool Sterbos wordt er ook gestaakt, maar is er wel opvang voorzien. Basisschool Triangel is dan weer helemaal gesloten.

Brecht

De leerlingen van VBS Middelares moesten sowieso niet naar school komen wegens een pedagogische studiedag. Bij Daltonschool In ’t Groen staakt het overgrote deel. De school blijft daarom ook toe. In de Leonardusschool zullen maar 4 van de 25 leerkrachten aanwezig zijn. Voor kinderen die toch naar school komen, wordt opvang voorzien.

Brasschaat

Gibo Mariaburg heeft een pedagogische studiedag. In openluchtschool Sint-Lutgardis staakt ongeveer 1 op de 4 personeelsleden. Er is opvang voorzien. In Mater Dei Centrum gaan de lessen normaal gezien gewoon door of is er zeker opvang. De secundaire school van Mater Dei houdt een originele actie aan de schoolpoort. In Gibo Heide staakt ongeveer tweederde van het personeel. De school zorgt wel voor opvang.

Kalmthout

De ouders van leerlingen van Gitok Bovenbouw mogen zelf beslissen of ze hun kinderen naar school sturen omdat er geen normaal lessenverloop beloofd kan worden. Geplande examens en uitstappen gaan wel door. Basisschool Wilgenduin is wel gewoon open, maar een kwart van het personeel staakt. Den Heuvel houdt de deuren wel toe. “De nood is zo hoog en de draagkracht staat onder druk dat al de collega’s staken zowel voor de kleuterschool als voor het lager onderwijs. De inrichtende macht heeft daarom ook noodgedwongen beslist om de school te sluiten. Er is geen opvang voorzien”, aldus directeur Dirk Baeyens. In basisschool Kadrie staken 33 van de 41 personeelsleden. De 32 van de 411 kinderen die wel naar school komen, worden opgevangen.

Gitok Onderbouw ligt nagenoeg volledig plat. “Bij ons staken 18 van de 19 leerkrachten. Wij hebben afgelopen vrijdag een brief meegegeven aan de ouders waarin we de situatie uitleggen.

Zijn er toch leerlingen die naar school komen, worden ze in de refter opgevangen door deze 2 personeelsleden. Ik moet zeggen dat de stakingsbereidheid ongezien groot is. Op Gitok bestaat de traditie niet om te staken. Er zijn mensen bij die al lang op onze school staan en nog nooit een dag gestaakt hebben.”

De lessen in basisschool Snt-Jozef in Heide gaan niet door, maar er is wel opvang voorzien. Het Heilig Hartinstituut blijft volledig gesloten omdat er geen opvang gegarandeerd kan worden.

Essen

In basisschool Erasmus staakt ongeveer de helft van het onderwijzend personeel. Er wordt een minimale opvang voorzien voor de leerlingen die wel aanwezig zijn. De ouders kregen een brief mee met de vraag elders opvang te zoeken zodat de minimale opvang op school niet overbelast wordt. In Freinetschool Cocon staken enkele leerkrachten. Er is minimale opvang voorzien voor de kleuters. De lessen in de lagere school zullen gewoon plaatsvinden zoals op andere dagen.

In het College worden de lessen geschorst, maar is er wel opvang voorzien.

Malle

De helft van de leerkrachten van Immaculata staakt. De bosklassen gaan wel gewoon door. Opvang voor de andere leerlingen is niet gegarandeerd.