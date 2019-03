Speelpleinen in april weer open na investering van 100.000 euro Toon Verheijen

25 maart 2019

13u24 0 Kalmthout Kinderen uit de omgeving van de Kauwenberg en de Akkerlaan kunnen stilaan aftellen naar 3 april. Dan gaan hun speelpleinen weer open na een grondige vernieuwing.

De speelpleintjes waren verouderd en aan vernieuwing toe. Daarom besloot de gemeente zo’n 100.00 euro te investeren. Naast nieuwe avontuurlijke speeltoestellen, werd ook de groenvoorziening aangepakt. De kinderen hebben via de kindergemeenteraad ook inspraak gehad in de plannen. Zij kozen onder andere voor een splinternieuw klim- en klautertoestel, een prachtige boomhut én een gezellig dribbelvoetbalveldje aan de Kauwenberg. Op de Akkerlaan werden dan weer een avonturenparcours, een wilgenhut en een combispeeltoestel geïnstalleerd. Daarbij werd ook rekening gehouden met het milieu, want er is enkel gewerkt met de duurzame houtsoort Robinia én groene materialen.

Op woensdag 3 april worden beide speelterreintjes feestelijk ingehuldigd in aanwezigheid van burgemeester en schepenen. Om 13.30 uur wordt het lint doorgeknipt aan Kauwenberg, om 15 uur wordt ook het pleintje aan de Akkerlaan feestelijk geopend. De gemeente trakteert alle aanwezige bezoekers op een lekkere versnapering.